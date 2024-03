Bedard na MS v Prahe? Je rozhodnuté, Chicago sa nedostane do play-off

CHICAGO. Do konca základnej časti NHL zostáva ešte zhruba jej štvrtina, no už teraz je jasné, že sa Chicago Blackhawks nepozrú do play-off.

O matematickú šancu prišli v noci zo soboty na nedeľu. Prehrali 1:4 na ľade Washingtonu Capitals.

"Čierni jastrabi" sú momentálne najhorším tímom v lige. Po 65 stretnutiach majú 39 bodov, rovnako ako San Jose, ktoré odohralo o dva zápasy menej.