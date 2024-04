Došlo jedlo, brankár si prial, aby už bol koniec. Bolí ma celé telo, vraví hrdina Třinca

BRATISLAVA. Trinásty apríl praje v českej extralige maratónskym zápasom. Vlani sa v tento deň odohral vôbec najdlhší súboj v histórii súťaže, keď Dominik Lakatoš vo vlastnom oslabení rozhodol o výhre Vítkovíc na ľade Hradca Králové 79 sekúnd pred koncom siedmeho predĺženia. Presne o rok neskôr sa ďalšia hokejová dráma odohrala v pražskej O2 Arene, kde Třinec opäť ukázal svoju nezlomnosť. Historicky obrat z 0:3 na zápasy zavŕšil výhrou 3:2 po predĺžení, pričom hrdinom bol Miloš Roman.

S trochou zveličenia možno povedať, že 24-ročný slovenský útočník rozhodol na začiatku "deviateho zápasu" série, keďže skóroval v čase 121:46 min.

"Ani neviem, čo sa stalo. Snažil som sa ísť pred bránku, videl som, že Majo Adámek má puk a dúfal som, že mi ho posunie. Bol som voľný a padlo to tam," opísal rozhodujúci moment zápasu. Zaujímavosťou je, že Roman rozhodol v tomto extraligovom ročníku už druhý zápas číslo sedem, keďže vo štvrťfinále proti Českým Budějoviciam otváral vo WERK Arene skóre pri víťazstve 2:0. Roman: Ukázali sme srdce a charakter Sparťania nezískali domáci titul od roku 2007 a zdalo sa, že si to v súboji dvoch najlepších tímov základnej časti rozdajú vo finále s Pardubicami. Vyhrali prvých sedem zápasov v play-off (4:0 zdolali Liberec, pozn.), ale ďalší už nepridali, hoci k tomu boli veľmi, veľmi blízko.

V šiestom dueli série inkasovali vyrovnávajúci gól na 1:1 iba dve desatiny pred koncom a tiež viedli ešte aj v 60. minúte rozhodujúceho stretnutia. Faul Vojtěcha Mozíka však po akcii slovenských hokejistov potrestal Marko Daňo a dlhočizné predĺženie napokon ukončil Roman. VIDEO: Miloš Roman a jeho víťazný gól v sérii proti Sparte Praha

"Je to neskutočná eufória. Spojili sme sa, ukázali srdce a charakter. Obrovské ďakujem patrí všetkým chalanom za to, čo sme predviedli a ako sme si to vybojovali," dodal rodák z Kysuckého Nového Mesta. "Mám to potešenie, že s mojimi spolupracovníkmi trénujeme mimoriadne mužstvo. A to siedmy zápas rozhodlo," povedal tréner Zdeněk Moták. Ten nadväzuje na úspešnú prácu Václava Varaďu, ktorý doviedol Třinec k trom titulom. Celkovo ich majú Oceliari už štyri po sebe, a tak môžu vyrovnať rekord Vsetína, ktorý ovládol extraligu päťkrát v rade. Navyše, Třinec vyhral už pätnástu sériu play-off bez prerušenia. "Chcem Třincu zagratulovať k postupu do finále. Bola to parádna séria na sedem zápasov, ale keď to spočítame, tak sa ich hralo ešte viac. Prajem Třincu veľa šťastia," povedal tréner Sparty Pavel Gross.

Namiesto klobásy len pukance a čipsy Napriek tomu, že sa odohralo viac ako šesť tretín, zápas si neustále držal vysokú kvalitu. V predĺžení nedošlo ani k jednému vylúčeniu a takmer k žiadnemu prepadnutiu v obrane a následnému prečísleniu. Dĺžka rozhodujúcej bitky prekvapila aj organizátorov. Ako píše redaktor iDNES.cz Vítězslav Bureš, krátko po šiestej hodine došlo jedlo.

Klobásu či hot dog museli fanúšikovia oželieť a aspoň trochu ich zasýtili pukance alebo čipsy. "Ľudia boli naštvaní, lebo chodili od bufetu k bufetu a nikde nič nemali," informoval novinár. Jedným z dôvodov, prečo bol zápas taký dlhý, bol třinecký brankár Ondřej Kacetl. Ten opäť potvrdil, že aj keď nie sú v základnej časti jeho výkony okúzľujúce, v play-off dokáže zo seba dostať to najlepšie.

"Ak vám to nevadí, radšej by som sa oprel," reagoval vyčerpaný na otázku českých médií, či po takomto zápase vôbec dokáže stáť na nohách. "Bolí ma celé telo. Bolo to naozaj náročné a dlhé. Už ma chytali kŕče, musel som veľa piť, pretože tu zase bolo veľké teplo. Vo voľných chvíľach som sa snažil zhlboka dýchať a proste vydržať," povedal Kacetl. Tridsaťtriročný brankár priznal, že po góle Miloša Romana cítil okrem šťastia aj veľkú úľavu. Doslova povedal, že si prial, aby už bol koniec.

Napokon to skončilo tak, že Třinec je prvým tímom v histórii českej súťaže, ktorému sa podarilo otočiť skóre z 0:3 na 4:3 na zápasy. "V prvých troch zápasoch nám vždy niečo málo chýbalo, napríklad zblokovaná strela. Ale verili sme si a veríme jeden v druhého. U nás máme heslo familia. Vo všetkom si pomôcť a nevzdávať sa," dodal Kacetl. Počas semifinálovej série proti Sparte vynechal len úvodný duel. Vo zvyšných šiestich inkasoval 12-krát, no celkovo čelil až 224 strelám. Iba v záverečnom stretnutí si pripísal na konto 56 zákrokov.

Sparta nezlomila svoje prekliatie Možno zákrok celého play-off predviedol v 85. minúte súboja v O2 Arene, keď zneškodnil obrovskú šancu domáceho kapitána Michala Řepíka. Ten sa po dvojzápasovom treste vrátil do zostavy, v situácii 2 na 1 dostal ideálny pas od Vladimíra Sobotku, ale bývalý hráč Slovana v koncovke zlyhal. "Bohužiaľ, nezdvihol som to pod brvno a Kacetl sa stihol presunúť. Nevidel som moc bránku, bola to skôr intuícia. Chcel som to dať k žŕdke, ale chytil to," povedal Řepík, ktorý prevzal aspoň cenu za tretie miesto. VIDEO: Ondřej Kacetl a jeho skvelý zákrok pri šanci Michala Řepíka

"Sezóna prebehla celkom dobre, ale záver je horký. Chceli sme postúpiť do finále, ale cieľ sme, bohužiaľ, nesplnili," pokračoval Řepík. Mrzelo ho aj to, že svoje mužstvo zbytočne oslabil v zápasoch číslo päť a šesť. Dôvodom bolo seknutie Patrika Hrehorčáka. Sparte chýbal pri presilovkách pravák a celkovo jeden z lídrov ofenzívy. "Nebudem sa za nič schovávať. V nevhodný moment prišiel skrat, bol som suspendovaný a tímu som nepomohol," dodal sklamaný kapitán.