Pred rokom hral slovenskú ligu. Vrbata: Kelemen si zmluvu v NHL zaslúžil

Práve s "kojotmi" sa slovenský krídelník dohodol na spolupráci, ktorú síce klub ešte oficiálne nepotvrdil, no v BK Mladá Boleslav to považujú za hotovú vec.

"Je to hlavne Milošova zásluha a toho, ako sa on prezentoval. My sme si ho vyhliadli na základe určitých vecí, videli sme v ňom potenciál. Naša predstava bola, aby nám pomohol ešte jednu sezónu a potom šiel do NHL, ale spravil taký pokrok, že si zmluvu v NHL vybojoval už teraz.

"Zaujal tým, čo ukázal počas sezóny a najmä v play off. Má energiu, je dobre stavaný a pohybuje sa v priestoroch, v ktorých to bolí. V nich je schopný nájsť si puky a dávať góly. Presvedčil kombináciou týchto vlastností," povedal Vrbata.

"Neviem, či sa hneď na jeseň presadí do NHL, ale v NHL nikdy neviete. Do karát mu hrá fakt, že ide o Arizonu, ktorú čaká prestavba. Klub pôjde cestou mladších hráčov a veľmi dobre vie, prečo si berie Miloša. Určite s ním majú konkrétne plány.

V prípade Kelemena by malo ísť o dvojcestný dvojročný kontrakt, ktorý naznačuje dlhodobé plány klubu so slovenským krídelníkom.

Aj keby začal na farme, tak by to vôbec nebol problém. Naopak, získal by priestor adaptovať sa na zámorský štýl hokeja a život v Amerike.

Mohlo by ho to pripraviť na to, aby sa správne chopil šance, keby prišla. Niekedy je to aj lepšie, než priamo naskočiť do NHL. Hráč tam tvrdo na sebe pracuje, je nútený adaptovať sa," uviedol Vrbata.

Slovenskému útočníkovi k záujmu z NHL pomohli účasť na ZOH a aj vydarená vyraďovacia časť v českej extralige, ale:

"Arizona ho mala vyhliadnutého už pred olympiádou. V play off posunul svoje výkony ešte o triedu vyššie, ale aj počas sezóny bol pre nás dôležitý hráč.