Zopakujú striebornú rozprávku? V českom tíme sa predstaví ďalší úchvatný Jiříček

GÖTEBORG. Slovenskí hokejisti do 20 rokov budú musieť na blížiacom sa šampionáte v základnej skupine čeliť vicemajstrom sveta, a to hneď v úvodnom dueli. Tento fakt ešte pridá na atraktivite federálneho derby. Český výber minulý rok trochu prekvapil ziskom striebra, keď ho zastavila až Kanada v dramatickom finále, ktoré sa skončilo českou prehrou 2:3 po predĺžení. Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2024

Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2024 Ich tím však bol skvelo vyskladaný. Podarilo sa im skoro všetko, čo si zaumienili a i hráči zo súčasnej zostavy budú mať veľkú motiváciu tento úspech zopakovať, ak nie aj vylepšiť.

Kvalitatívne na to má ich prvá formácia. Ale čo zvyšok mužstva? V čase písania článku pozostáva súpiska trénera Patrika Augustu z 26 hokejistov. Traja z nich budú slúžiť ako zdraví náhradníci priamo v dejisku šampionátu. 23 hráčov bude zapísaných na súpisku. Ich kvalita bude v bránke aj v prechodovej fáze z obrany do útoku.

Skaut a spolupracovník Sportnetu Samuel Tirpák pred MS v hokeji do 20 rokov 2024 ponúkne analýzu, rozbor, predpovede i vlastné pohľady na každú reprezentáciu, ktorá hrá na turnaji.

Vďaka trendom konkurujú špičke Český štýl je mix zámorskej tvrdosti a vývoja tlaku a európskych taktík v manažovaní puku. V podstate ide o kopírovanie súčasného trendu, ktorý preferujú mnohé reprezentácie. Nie je náhoda, že práve po aplikovaní týchto zvyklostí sa slovenská a česká reprezentácia priblížili k svetovej elite vo vývoji hráčov i na samotných turnajoch rôznych vekových kategórií.

TV program: MS v hokeji do 20 rokov 2024 (MS U20) Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Česi by mali byť v tej druhej skupine tímov, ktoré sa pobijú o miestenku do semifinále. Favoritmi sú za mňa USA a Švédsko. Česko je v druhej výkonnostnej skupine spolu so Slovenskom, Kanadou a Fínskom. Ktorýkoľvek z tých tímov má kvalitu na to, aby uspel a zaútočil na medailu. Tohtoročný šampionát má potenciál byť z pohľadu najlepších mužstiev a boja o medaily vyrovnaný. Je to celosvetovo silný ročník a tento turnaj bude prehliadkou toho (takmer) najlepšieho.

Český výber budú ťahať najmä navrátilci. V obrane to bude duo Aleš Čech a Tomáš Hamara, v útoku štvorica Jiří Kulich, Matyáš Šapovaliv, Eduard Šale a Robin Sapoušek. Táto šestka bude niesť na pleciach najťažšie bremeno a úspech tímu bude závisieť najmä od nich. Bude zaujímavé sledovať i Adama Jiříčka, brata niekdajšej šestky draftu Davida, ktorý patrí k najväčším talentom pred draftom 2024. Hráčom, ktorý by si mohol na tomto turnaji urobiť meno, je krídelník z kanadskej juniorskej WHL Ondřej Becher, ktorý nebol draftovaný, ale v zámorí prežíva skvelý ročník. V bráne sa budú spoliehať na duo zo zámoria. To tvoria Jakub Vondraš, spoluhráč Dalibora Dvorského v Sudbury Wolves, a Michael Hrabal, brankár z univerzitnej NCAA. Najlepšia lajna turnaja? Väčšina kombinácii v článku je určená na základe prípravy pred týmto šampionátom, najmä z jesenných zápasov. V prvej formácii by malo byť trio najväčších hviezd tohto tímu. Na ľavej strane je prospekt Buffala Sabres a hráč Rochestru Americans z AHL Jiří Kulich. Kulich je jeden z najvyspelejších hráčov na šampionáte a mal by patriť medzi najväčšie strelecké hviezdy. Možno nepatrí medzi najhviezdnejšie mená na úrovni niektorých Američanov či Švédov, ale nedivil by som sa, keby patril do All-Star tímu turnaja. VIDEO: Presilovkový gól Jiřího Kulicha v AHL

Na centri by mal hrať vysoký forvard z kanadskej OHL Matyáš Šapovaliv. Prospekt Vegas Golden Knights je momentálne vo vynikajúcej forme. Je to perfektný tvorca hry pre Kulicha, už minulý rok utvorili údernú dvojicu. Trretím hráčom útoku by mal byť krídelník Barrie Colts v OHL a prospekt Seattle Kraken Eduard Šalé, ktorý má výkonnostne trochu slabší ročník v kanadskej juniorke, no v reprezentácii sa o jeho kvality nikdy báť nemusíme. Práve tento útok by mal patriť k najlepším a najproduktívnejším na turnaji.