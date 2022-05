Za Pittsburgh musí chytať trojka. DeSmith absolvoval operáciu

Tridsaťročný brankár sa zranil v prvom zápase prvého kola play off, ktoré Pens hrajú proti New Yorku Rangers. Ľad opustil v druhom predĺžení v 90. minúte.

PITTSBURGH. Klub Pittsburgh Penguins už nemôže v prebiehajúcom play off počítať s pomocou Caseyho DeSmitha. Brankár je zranený a musel podstúpiť operáciu.

"Do tejto chvíle som s Casey ani nemal možnosť poriadne hovoriť," povedal tréner Penguins podľa NHL.com. "Všetko sa to zbehlo pomerne rýchlo."

Tréneri sa teda musia spoliehať na brankársku trojku Louisa Domingueho. Pôvodná jednotka Tristan Jarry pauzuje od apríla pre zranenie v dolnej časti tela.

"Do tejto chvíle chytal dobre," zhodnotil prínos Domingueho tréner Sullivan. "Ako dobre viete, je to sebavedomý chlapec. Myslím si, že mu to v tejto situácii veľmi pomáha. Je nadšený z príležitosti, ktorú má pred sebou."