Fanúšikovia Calgary bučia, tímu sa nedarí. Chápeme ich, vraví kouč aj Lucic

CALGARY. Päť prehier po sebe a osem z posledných desiatich zápasov. Calgary Flames sa vzďaľuje účasť v play off.

Na postupové priečky aktuálne strácajú sedem bodov a v konferencii sú desiati za Nashvillom. Takýto scenár si fanúšikovia pred sezónou nechceli pripustiť. Na svoj tím po poslednej prehre bučali.

"Bučal by som tiež," reagoval na ich vyjadrenú kritiku tréner Flames Darryl Sutter.

"Asi cítili to málo energie, ktoré išlo z našej hry," pridal sa k nemu veterán Milan Lucic. "Pritom v tejto časti sezóny by ste mali byť namotivovaní a energie mať na rozdávanie. Je to na nás - na individualitách i na tíme."