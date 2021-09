Bratislava Capitals začne sezónu v piatok, lídrom by mal byť skromný Rus z NHL

BRATISLAVA. Hokejový klub iClinic Bratislava Capitals vstupuje aj do novej sezóny medzinárodnej ICE Hockey League s cieľom dostať sa do play off. Káder sa oproti predchádzajúcemu ročníku výrazne obmenil, vytvoril sa už počas prípravy a podľa viceprezidenta a generálneho riaditeľa klubu Dušana Pašeka má svoju kvalitu i charakter.

Bratislava Capitals - príprava pred sezónou 2021/22 Bratislava Capitals - HC Slovan Bratislava 5:0 Mountfiled HK - Bratislava Capitals 4:2 Energie Karlové Vary - Bratislava Capitals 5:2 HKM Zvolen - Bratislava Capitals 4:5 Bratislava Capitals - HC Košice 5:1 HK Nitra - Bratislava Capitals 2:1

Capitals vstúpili do IHL vlani a hneď v prvej sezóne sa dostali do play off, kde skončili vo štvrťfinále po prehre s neskorším vicemajstrom HC Bolzano Foxes 1:4 na zápasy.

Aj teraz majú cieľ sa prebojovať do vyraďovacej fázy súťaže. Bratislava bude v IHL trpaslíkom V novom ročníku však budú mať náročnejšiu úlohu, keďže sa počet účastníkov rozšíril z 11 na 14. "Sme veľmi radi, že môžeme nastúpiť do ďalšej sezóny IHL. V prvej sa nám podaril úspech, keď sme sa dostali do play off, čo bol náš cieľ. Je to kvalitná liga, plná kvalitných tímov a hráčov a bude to opäť náročné. Veríme však, že sa nám podarí zopakovať účasť v play off, čo je opäť náš cieľ," povedal Pašek na tlačovej konferencii pred piatkovým úvodným zápasom s talianskym tímom HC Val Pusteria Wolves (19.15 h).

Bratislavský klub odohral v príprave šesť zápasov, v ktorých si pripísal tri výhry a tri prehry. "Prípravu sme zvládli úspešne a verím, že tím má kvalitu i charakter. Bude treba, aby sme v lige hrali tímovo a ukázali srdce, pretože máme jeden z najmenších rozpočtov v súťaži. No som presvedčený o tom, že v rámci neho sme spravili všetko pre to, aby mal tím kvalitu aj charakter. Verím, že budeme predvádzať atraktívny hokej a diváci budú odchádzať z našich zápasov spokojní," pokračoval Pašek. Absolútna spokojnosť s prípravou Káder prešiel oproti predchádzajúcej sezóne viacerými zmenami.

Gro dvadsaťosemčlenného tímu tvoria slovenskí hráči, ktorých je 17. Dopĺňajú ich šiesti Kanaďania, dvaja Američania, jeden Švéd, Nór a Rus. "Všetci sú zdraví, menšie problémy má len útočník David Levin, ale nie je to nič dlhodobé. S prípravou sme na 100 percent spokojní, odohrali sme ju v dobrom štýle a hráči nám ukázali všetko, čo sme potrebovali. Liga však bude skok do studenej vody, nikto presne nevie, kde sa nachádza, ani my nie. Zajtra máme prvý zápas, uvidíme, ako to pôjde a od toho sa budeme odvíjať ďalej. Sme mladá organizácia, vo vývoji, v novej lige druhý rok. Vieme, že nie sme v pozícii, aby sme mohli vykrikovať niečo o tituloch. Čo nám zostáva, je postaviť dobrý tím, čo sa nám s Dušanom podľa mňa podarilo. Uvidíme, na čo to bude stačiť. V prvej sezóne sme sa pozreli do play off a to chceme aj teraz," povedal hlavný tréner Peter Draisaitl.

Kapitán tímu Dávid Buc uviedol, že všetci hráči sa už tešia na prvý zápas: "Kabína je od začiatku prípravy pokope, vlani prichádzali hráči počas sezóny. Teraz sa partia dala dokopy, prežili sme spolu ťažké tréningy a to nás stmelí. Nálada pred prvým zápasom je dobrá a už sa nevieme dočkať." Hviezdou tímu by mohol byť Rus Jedna z posíl je ruský útočník Nikolaj Žerdev. V roku 2003 bol štvorka draftu NHL, keď si ho vybral Columbus Blue Jackets. V NHL si obliekal aj dresy New York Rangers a Philadelphie Flyers a celkovo v nej odohral 436 zápasov, v ktorých získal 264 kanadských bodov (116+148). Po odchode zo zámoria sa jeho kariéra odvíjala v KHL, v ktorej odohral 408 zápasov so ziskom 232 bodov. Štartoval na dvoch MS (2009, 2012) a v oboch prípadoch získal titul majstra sveta. "Je to veľmi pokorný chalan na to, v akých ligách hral. Každý deň trénuje naplno a chalanom ukazuje tú profesionalitu," dodal Buc.

Diváci si budú môcť pozrieť domáce zápasy Capitals na novom kanáli JOJ Šport. "Som veľmi rád, že sa nám podarilo uzavrieť spoluprácu s JOJ Šport, ktorá bude vysielať naše domáce zápasy a budeme môcť prezentovať náš produkt pred celým Slovenskom. Rokovania trvali dosť dlho, ale dobré veci sa nerodia ľahko," uviedol Pašek, ktorý verí, že aj na štadión si nájde cestu čo najviac ľudí: "Budeme veľmi radi, keď prídu a uvidia kvalitný hokej. My sa chceme profilovať ako klub pre všetkých Slovákov. Sme síce Bratislava Capitals, ale nerobíme konkurenciu žiadnemu slovenskému klubu. Preto chceme byť zástupcom celého Slovenska." Klub rovnako ako vlani pripravuje počas zápasov rôzne súťaže a sprievodné podujatia.