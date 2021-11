Do extraligy ešte ísť nechcel. Janus vymení Maďarsko za Fínsko

Brankár, ktorého v roku 2009 draftovala Tampa Bay, prichádza zo Fínska pomôcť klubu odlepiť sa z dna tabuľky. SaiPa je v tabuľke na 13. mieste so stratou siedmich bodov na predkolo do play-off.

Rodák z Prešova, ktorý chytal za Slovan v KHL či český Litvínov, podpísal zmluvu do konca januára s opciou do konca sezóny. „Je to pre mňa nová výzva a budem sa snažiť, aby som svojimi výkonmi pomohol tímu dostať sa do play-off“ hovorí Janus.

Ten sa v novom tíme stretne aj so Slovákom Oliverom Okuliarom a Čechmi Zdeněkom Sedlákom a Filipom Pyrochtou.

„Samozrejme, je dobré ak v tíme sú aj 'Čechoslováci', ktorí najmä v prvé dni dokážu uľahčiť prechod do nového prostredia. V tomto smere, ale už mám dosť skúsenosti a vždy som sa etabloval bez problémov.

Posledné týždne som mal niekoľko ponúk na stole, najmä zo slovenskej extraligy, avšak ešte som chcel ostať v zahraničí. Teším sa najmä na dobrú ligu a šancu niečo dosiahnuť,“ dodáva nová posila fínskeho tímu SaiPa.