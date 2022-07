V San Jose nemajú po manažérovi ani trénera. Doterajšieho vyhodili

SAN JOSE. Klub San Jose Sharks vyhodil trénera Boba Boughnera. Spolu s ním skončili aj traja asistenti - John Madden, John MacLean a Dan Darrow.

Boughner trénoval "žralokov" počas posledných troch sezón. Jeho bilancia bola 67 výhier, 85 prehier a 23 prehier po predĺžení alebo nájazdoch.

51-ročný tréner má celkovo v NHL bilanciu 147 výhier, 147 prehier a 45 prehier po predĺžení. Doteraz netrénoval tím v play off.

"Ešte do včera boli našimi trénermi," hovoril na tlačovej konferencii asistent generálneho manažéra Joe Will. "Bolo veľa vecí, s ktorými mohli byť spokojní, ale keď hĺbkovo hodnotíme rôzne oblasti, prichádzame na to, že tím potrebuje nový čerstvý začiatok s novým generálnym manažérom a trénerom."