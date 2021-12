Smutný koniec obra v bráne. Ben Bishop musí ukončiť kariéru

„Mal za sebou náročný rok, keď sa pokúšal rehabilitovať. Boli chvíle, keď sa cítil dobre a boli aj tie horšie, stále však dúfal v návrat. Ale na konci to celé došlo až k tomuto.“

„Je to pre nás veľmi veľká strata a ťažký deň pre Bena,“ informoval o rozhodnutí generálny manažér Dallasu Jim Nill.

Do hry sa brankár snažil vrátiť v AHL v tíme Texas Stars minulý týždeň. V zápase však inkasoval osem gólov z 34 striel.

„Chceli sme to skúsiť, ale hneď po zápase vedel, ako sa rozhodne,“ povedal Nill. „Robil všetko pre to, aby sa vrátil, skúsil jeden zápas, ale vidíme, že to nepôjde.“

Bishopa si v roku 2005 vybrali St. Louis Blues v treťom kole draftu. Odvtedy nastúpil za St. Louis, Ottawu, Tampu, Los Angeles a Dallas.