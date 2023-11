Bystričania zlomili negatívnu sériu príchodom Fína Helminena. Asi som šťastný človek, povedal

"Bol to ťažký zápas, domáci tím hral naozaj dobre. V prvej tretine sme strácali puky a Zvolenčania boli lepší, ale som spokojný s tým ako sme hrali v druhej a tretej tretine. Spravili sme i tam pár chýb, nešli nám ideálne presilovky, ale som rád, ako hráči l tomu pristúpili a hrali.

K svojej premiére stroho poznamenal: "Bol to môj úspešný štart, asi som šťastný človek."

Vo Zvolene mal dvojnásobný dôvod na radosť banskobystrický útočník Matej Macek. Pod Urpín prišiel zo Žiliny a zaznamenal svoj prvý extraligový gól v kariére.

"Padol v tú vhodnú chvíľu asi, teda v derby. Čakal som naň dlhšie, som rád, že padol a snáď to pôjde teraz z kopca. V Žiline mi to minulú sezónu padalo, potreboval som to v Bystrici už prelomiť.

Mal som aj v predchádzajúcich zápasoch šance, nepadlo mi to, ale snáď to už opadlo zo mňa a pôjde to ďalej takto strelecky."

K zápasu dodal: "Chceli sme vyhrať, hlavne po tých piatich prehrách v rade. Prvá tretina nám absolútne nevyšla, mali sme tam dosť ´kolotoče´ zo strany súpera.

Až v tej druhej sme začali viac napádať, s tým mal Zvolen problém, mali sme i viac šancí a tretia bola už vyrovnaná, no strhli sme to našťastie v predĺžení."