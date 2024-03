Matthews sa blysol piatimi bodmi. Nenašli sme odpoveď, uviedol kouč Washingtonu

Rozdielovosť Matthewsa ocenil aj kouč domácich Spencer Carbery: "Nenašli sme naňho žiadnu odpoveď, to bol ten hlavný problém. V niektorých častiach zápasu sme so súperom dokázali držať krok, ale ich prvá formácia urobila rozdiel.

Matthewsovi sekundoval jeho spoluhráč z prvej formácie Max Domi, ktorý mal štyri asistencie, najviac v doterajšej kariére.

"Max je veľmi šikovný hráč. V jeho podaní vyzerá všetko jednoducho. Má vynikajúci pohyb, na ľade neustále komunikuje, čím nám to výrazne uľahčuje. Mám dobrý pocit z toho, ako si dokážeme vyjsť v ústrety," pochválil ho Matthews, ktorý otvoril skóre zápasu už v 16. sekunde.

Druhý gól pridal v strednej časti hry a v nej sa najskôr tešil aj z hetriku, no domáci uspeli v trénerskej výzve pre predchádzajúci ofsajd.

Aj tak vytvoril nový klubový rekord v počte viacgólových zápasov v jednej sezóne (16), doteraz sa delil o prvenstvo s Rickom Vaiveom (1983/84).

Osem gólov delí Matthewsa od vyrovnania strelecky najlepšej sezóny Alexandra Ovečkina, ktorý si v drese domácich pripísal rovnako dva presné zásahy.

Ruský útočník nastrieľal najviac gólov v kariére v ročníku 2007/2008 - celkovo 65. Matthews má šancu dostať sa v prebiehajúcom ročníku aj na métu 70 gólov.

"Bolo by skvelé, keby sa mu to podarilo. Veľmi by som mu to želal," vyhlásil Ovečkin, ktorý má v NHL na konte už 845 gólov - pred ním je iba legendárny Wayne Gretzky (894).

Počas kariéry nazbieral už 1539 kanadských bodov a posunul sa na 13. miesto v historickej tabuľke s rovnakým počtom ako má Joe Thornton.