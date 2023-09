Vráti sa NHL do Atlanty po tretí raz? Problémy sa dajú prekonať, vraví vedenie

Zástupca komisára Bill Daly povedal, že liga nemá žiadne plány na presťahovanie alebo rozšírenie, ale verí, že hlavné mesto Georgie by mohlo byť vhodným miestom pre nový tím 12 rokov po presťahovaní Thrashers do Kanady.

NHL sa prvýkrát vydala do Atlanty v roku 1972, kde Flames hrali do roku 1980, než sa presťahovali do Calgary. Thrashers vstúpili do ligy v roku 1999, ale v roku 2011 sa z nich stal Winnipeg Jets.

Nedávny úspech Vegas Golden Knights a Seattle Kraken - 31. a 32. tímu NHL - vyvolal väčší záujem potenciálnych majiteľov, poznamenal Daly.

"Existujú potenciálne trhy, ktoré môžu byť vhodné pre hokej NHL, takže naša politika je skutočne politikou otvorených dverí," povedal.

"Ak máte záujem a máte plán, príďte za nami a určite to potom vyhodnotíme. Ak to bude zaujímavé, možno do toho pôjdeme."

Ako potenciálne miesto pre rozšírenie NHL či presťahovanie Arizony sa v ostatnom období často spomínalo Salt Lake City. Majiteľ tamojších Utah Jazz (NBA) Ryan Smith sa vyjadril, že by mal záujem založiť tu profesionálny hokejový klub.