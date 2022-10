Bývalý najlepší univerzitný hráč má novú zmluvu, bude Halákov spoluhráč

Nový kontrakt získal aj krídelník Jimmy Vesey. Na rok sa upísal New Yorku Rangers. Zarobí si 750-tisíc dolárov. Bývalý víťaz Hobey Baker Award pre najlepšieho univerzitného hráča v USA sa v NHL nevie naplno usadiť. V minulej sezóne získal 15 bodov v 68 zápasoch.

NEW YORK. Traja hráči si vybojovali nové zmluvy v NHL.

Celkovo má v profilige 422 zápasov so ziskom 135 bodov. V tíme Rangers začínal svoju kariéru v NHL, nastupoval za nich od roku 2016 do 2019. Odvtedy hral za Buffalo, Toronto, Vancouver aj New Jersey.