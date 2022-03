Ukrajinský mladík vhodil slávnostné buly s Gretzkým. Nechcel tomu veriť

HAMILTON. Keď sa dve hodiny pred súbojom Buffala s Torontom dozvedel, že vhodí slávnostné buly spoločne s Wayneom Gretzkým, rozjasnila sa mu tvár.

Ukrajinský mladík Artur Cholach, ktorý hráva v tíme Barrie Colts v Ontario Hockey League, nechcel veriť, že sa tak naozaj stane.

"On je najväčšia legenda. Je to pre mňa veľká česť stáť vedľa neho a vhodiť puk pred zápasom NHL. Možno budem trochu nervózny a možno sa budem aj triasť. Budem však stáť vedľa muža s prezývkou The Great One," povedal Cholach ešte pred zápasom.