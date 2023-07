Hokejista, ktorý sa vyhrážal policajtom, sa kajá. Vyhľadal pomoc

O pár dní neskôr s ním Arizona Coyotes ukončili pracovný pomer. Zamestnávateľa momentálne nemá a vzhľadom na jeho rozhodnutie by ho v budúcich niekoľkých mesiacoch ani mať nemal.

Vyhlásenie pridal na sociálne siete a poslal ho aj polícii. Okrem iného napísal:

"Moje činy po požití alkoholu neprezentovali to, aký naozaj som, ale musím za ne prevziať zodpovednosť a dúfam, že jedného dňa vám budem môcť ukázať, že som lepší človek ako ten, s ktorým ste sa bohužiaľ stretli minulý týždeň. To, čo vy všetci robíte, keď nasadzujete svoje životy, aby ste chránili a slúžili, je nesebecké a hrdinské.

Každého z vás si vážim a rešpektujem a chcem, aby ste vedeli, že na sebe budem každý deň pracovať s cieľom, aby som sa jedného dňa dokázal napraviť a pokúsil sa získať vaše odpustenie."

V ďalšom vyhlásení sa obrátil na fanúšikov Arizony.

"Veľmi som vás sklamal a je mi to naozaj ľúto. Hoci moje správanie po požití alkoholu nezodpovedá tomu, aký naozaj som, beriem za to úplnú zodpovednosť. Moje činy ma pripravili o možnosť robiť to, čo milujem, profesionálne hrať hokej," vyjadril sa.