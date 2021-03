Detvu vyprevadili do štvrťfinále ľudovky. V Košiciach zavládlo sklamanie

KOŠICE. Na jednej strane smútok a sklamanie, na strane druhej nefalšovaná radosť. Zo šatne hostí v Steel Aréne sa po zápase Košíc s Detvou ozývali hlasné tóny ľudoviek. Zverenci trénera Ernesta Bokroša si po víťazstve 3:2 nad účastníkom z východného Slovenska mohli schuti zaspievať a zatancovať. Po zisku troch bodov už majú istotu účasti vo štvrťfinále Tipos extraligy. „Partia v Detve je naozaj špecifická. Je radosť každý jeden deň chodiť do našej šatne medzi skvelých chlapcov. Za celú sezónu sme si postup do play off zaslúžili,“ vravel strelec víťazného gólu a útočník Detvy Tomáš Klíma.

Klíma: Porazili sme celú extraligu Pod Poľanou cítia, že by pre nich prvé kolo vyraďovacej fázy nemuselo byť poslednou zastávkou. „Samozrejme, nič nekončí, teraz ešte len začína to podstatné,“ uviedol Klíma, ktorý neprezradil, akého súpera by si do štvrťfinále želal. „Môže to byť hocikto. My sme porazili celú extraligu a dokázali sme, že vieme vyhrať s každým.“

Najproduktívnejší hráč Detvy Ján Sýkora vyrovnával v prvej tretine na 1:1. (Autor: TASR)

Stav zápasu medzi Detvou a Košicami bol dlho vyrovnaný. O dôležitom víťazstve rozhodli hostia len minútu a pol pred koncom riadneho hracieho času. „Bol to úžasný pocit. Je to asi môj prvý gól, ktorý tak veľa znamená,“ uviedol Klíma. Šimurda cítil veľké sklamanie Košičania nedokázali nadviazať na víťazstvá proti tímom z čela tabuľky. Po triumfe 3:1 nad Michalovcami a 5:2 s Popradom prehrali zhodne 2:3 s Miškovcom a Detvou. „Posledné dva zápasy nám nevyšli. Musíme sa dobre pripraviť na predkolo, do ktorého ideme s cieľom postúpiť ďalej,“ povedal košický brankár Dominik Riečický.

S výkonom tímu nebol spokojný kapitán Košíc Michal Chovan, ktorý asistoval Réwayovi pri úvodnom góle stretnutia. „O prvú šestku sa hrá trochu inak, ako sme to ukázali my. Škoda, že nám to nevyšlo,“ uviedol Chovan. Na slová skúseného útočníka nadviazal aj domáci tréner Marcel Šimurda. Tomu chýbalo od jeho zverencov viac obetavosti. „V takýchto zápasoch musíme na ľade nechať srdce a byť úspešní v súbojoch nielen v rohoch klziska, ale najmä v priestore pred bránou. Osobne cítim veľké sklamanie z toho, že sme sa do prvej šestky nedostali,“ povedal Šimurda. Bokroš hovoril o historickom úspechu Hokejisti Detvy sa druhýkrát prebojovali do štvrťfinále. V sezóne 2018/2019 vypadli s neskorším majstrom z Banskej Bystrice 1:4 na zápasy. „Gratulujem chlapcom, že dosiahli pre Detvu historický úspech,“ vravel po stretnutí v Košiciach spokojný tréner hostí Ernest Bokroš.

Košickí hokejisti si zahrajú v predkole play off. (Autor: TASR)