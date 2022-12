Musím sa s tým naučiť žiť, hovorí Kane o nepremenenej penalte

"Je to výnimočné. Počas celého zápasu sme výborne bránili, pripomínalo mi to trochu semifinále proti Belgicku z MS 2018. Vyrovnávajúci gól Angličanov z penalty nás nezlomil a stále sme boli v útoku nebezpeční.

"Samozrejme, je to niečo, s čím sa budem musieť naučiť žiť a prijať to. Môžeme však byť na seba hrdí. Mali sme v zápase úseky, v ktorých sme boli lepším tímom, vypracovali sme si väčšie šance.

Ani spoluhráči nedávajú Kaneovi vypadnutie za vinu. "Je ťažké stráviť štvrťfinálovú prehru a nájsť tie správne slová. Dali sme do toho všetko, za stavu 0:1 mužstvo ukázalo silu a charakter. Dnes to však nebol náš večer.

Francúzov čaká v stredajšom semifinále o 20.00 SEČ prekvapenie turnaja Maroko. Deschamps, ktorý dobyl titul na MS aj ako hráč (1998), varuje pred silou 22. tímu svetového rebríčka.

Severoafričania si podľa neho zaslúžia "všetok rešpekt a uznanie" za to, čo v Katare dokázali: "Neboli medzi tímami, ktoré by sme čakali v tejto fáze turnaja, no vzhľadom na hru, ktorú predvádzajú, to nie je žiadne prekvapenie.

My môžeme byť spokojní s tým, čo sme zatiaľ dosiahli. Blížime sa k svojmu cieľu, no teraz náš čaká ďalší veľmi dôležitý krok."

MS vo futbale 2022