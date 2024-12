Slovenky spoznali súpera v baráži o postup na MS, prvý zápas odohrajú vonku

Slovenky nemuseli hrať prvú fázu európskej kvalifikácie MS a boli priamo nasadené do druhej fázy, ktorá sa bude hrať play off systémom doma a vonku o zvyšných 11 kontinentálnych miesteniek.

VIEDEŇ. Slovenské hádzanárky sa v baráži o postup na MS 2025 stretnú v dvojzápase so Švajčiarskom.

Účasť na MS 2025 (27. novembra až 14. decembra) už mali z Európy istú Nemecko i Holandsko ako organizátori, Francúzsko ako obhajca titulu a aj Dánsko, Maďarsko a Nórsko ako semifinalisti ME 2024.

Pred žrebom boli slovenské hádzanárky nasadené do druhého koša. V baráži ich čaká Švajčiarsko, ktoré sa doteraz na svetovom šampionáte nikdy nepredstavilo.

Na v nedeľu skončených ME sa ako spoluorganizátor dostalo zo základnej skupiny do hlavnej fázy a obsadilo konečné 12. miesto. V skupine zdolali o tri góly Faerské ostrovy a štvorgólovým rozdielom vyhrali nad Chorvátkami.

"Myslím si, že z tej ponuky z prvého koša nám žreb mohol prideliť aj oveľa ťažšieho súpera. Boli tam tímy, na ktorých úroveň momentálne nedosahujeme, ale radi by sme tam boli. Na baráž so Švajčiarskom sa tešíme a verím, že to budú zaujímavé zápasy.

Švajčiarky urobili za posledné obdobie veľký progres, čoho výsledkom bol ich postup zo základnej skupiny na EURE 2024. Budú favoritom, ale verím, že naše dievčatá sa s podporou fanúšikov pobijú o postup," uviedol v tlačovej správe prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša.