Beňadik absolvoval so Slovenkami prvé tréningy. Musíme popracovať na obrane, hovorí

"Videli sme na šampionáte, že sú silné najmä v domácom prostredí. Majú v kádri kvalitné hráčky na európskej úrovni. Prvý zápas u nich bude nesmierne dôležitý, ale myslím si, že to bude najmä o nás," tvrdí Beňadik.

Slovenky odohrajú prvý barážový duel 9. apríla v St. Gallene, odveta je na programe 13. apríla v Šali. Švajčiarky obsadili na vlaňajších ME ako spoluorganizátor 12. miesto.

"Verím, že to dobre dopadne a v baráži nám pomôže. Do týždňa budeme vedieť viac o jej prognóze," uviedol v utorok na brífingu reprezentačný kouč.

"Iryna mala dlhodobý problém s kolenom. Dohodli sme sa, že si to vyrieši radšej teraz, keď nás nečaká žiadny kvalifikačný zápas. Dostala voľno s tým, že na aprílovú baráž bude v poriadku," vysvetlil tréner Beňadik.

S tímom jasné plány: "Dievčatám sme hneď na začiatku dali informácie, aby sa zoznámili s tým, čo od nich budeme chcieť a v priebehu tohto týždňa sa s nimi o tom ešte budeme rozprávať. Určite musíme popracovať na obrane, ale dôležitý je pre nás aj návrat z útočnej fázy naspäť do defenzívy. Čo nás musí zdobiť, je disciplína a obetavosť na ihrisku. Chceme mať po tomto kempe dobrý pocit, že smerom k baráži sme spravili kus roboty."

Spojku Adrianu Holejovú rošáda na trénerskom poste v reprezentácii neprekvapila. "Výsledky sme nemali najlepšie, takže nemôžem povedať, že by ma to prekvapilo. Za mňa je to dobrá zmena, trénera Beňadika poznám už z klubovej úrovne. Má svoj systém, skúsenosti a vie, čo chce.

Myslím si, že sa zameria najmä na obranu, čo nám v uplynulom období chýbalo. Potrebujeme si počas kempu nacvičiť herný systém pred súbojmi v baráži. Švajčiarky sú veľmi kvalitný súper, určite to nebude jednoduché a musíme sa dobre pripraviť," povedala legionárka z francúzskeho Nice.