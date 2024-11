Slovenky vstúpili do záverečnej fázy prípravy, tréneri prišli o dôležitú hráčku

"Hrala vo výbornej forme a je pre nás veľmi dôležitá hráčka nielen v útoku, ale tiež v obrane. Ak nakoniec nebude môcť s nami odletieť na majstrovstvá Európy, bude to pre nás veľký problém," povedal kouč, ktorý čaká na najnovšie správy o zdravotnom stave kľúčovej ľavej krídelníčky.

Pénzesová mala po príchode do Šamoríne zmiešané pocity. Zopakovala sa totiž situácia z majstrovstiev sveta 2021. Popovcová mala vtedy na šampionáte v Španielsku problémy so stehenným svalom a do dejiska MS dodatočne letela práve ona.

Hráčka Dunajskej Stredy sa chcela do nominácie dostať aj teraz, no nie na úkor zranenia inej krídelníčky.

"Keď som videla, že sa zranila, zostala som v šoku. Pre každého športovca je zranenie niečo strašné. Na jednej strane som rada, že som sa dostala do reprezentácie, ale na druhej mi je ľúto spoluhráčky z národného tímu," uviedla Pénzesová pre portál slovakhandball.sk.