Heroický výkon zraneniami zdecimovaného Tatrana. Na krídle suplovala trojica pivotov

PREŠOV. Prešovčania vycestovali zápas do Poľska so silno oslabeným kádrom.

Pre zranenia na Slovensku ostali brazílske spojky Pacheco a Lihares i Kubánec Hernandez. Z rovnakých príčin aj slovenskí hádzanári Michalka, Fech a Kravčák, zo študijných dôvodov M. Antl.

Dominik Krok po dva a pol ročnom lavírovaní s operovaným ramenom pravej hodovej ruky, prerušil kariéru a podstúpi zrejme ďalšiu operáciu. Ak sa tá vydarí lepšie ako predošlé a bude znovu fit, možno znovu dostane v Tatrane šancu hrať.

Do Plocka síce šiel aj španielsky krídelník Lopéz, no do hry zasiahnuť nemohol.