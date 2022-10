Tréner hádzanarov očakáva zlepšenie. Na úvod kvalifikácie hráme so severanmi

"Nemali sme do štartu kvalifikácie veľa času, ale nechcem na tréningoch hráčov uštvať. Sústredili sme sa na obranu. Snažíme sa vštepiť hráčom náš systém, na ktorý sa musia adaptovať. Chce to čas, ale musíme s tým začať. V útočnej fáze sme si prešli základné signály," uviedol Gurich pre oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Jeho zverenci sa v 2. kvalifikačnej skupine stretnú aj so Srbmi a Fínmi, po štvrtkovom dueli v Nórsku privítajú v nedeľu v Prešove výber Srbska.

"Naši najbližší súperi sú zo špičky, do ktorej my momentálne nepatríme. To je realita, ale aj tak sa na nich pokúsime pripraviť čo najlepšie. V tejto fáze nie sú našou prioritou body. Chceme zapracovať mladých hráčov, náš cieľ príde o dva-tri roky," vravel reprezentačný kouč.

"Bez ohľadu na výsledok musíme bojovať o každú loptu a do poslednej sekundy tak, aby sme si opäť získali rešpekt súperov. Radi by sme naklonili na svoju stranu fanúšikov. To sa nám môže podariť, keď odvedieme maximum a podáme dobrý výkon," myslí si Gurich, ktorý má nórskych súperov zmapovaných.