Tatran Prešov chce opäť domáce double, sezónu odštartuje v Modre

Hlavným favoritom na titul bude opäť Tatran Prešov. Šarišania aktuálne čakajú na odpoveď od Európskej hádzanárskej federácie (EHF), akú budú hrať kontinentálnu súťaž.

Dostali ponuku požiadať o takzvaný upgrade a uchádzať sa o štart v Lige majstrov a využili ju. Ak by sa Tatran predstavil v najkvalitnejšej súťaži v Európe, plánuje posilniť káder.

"Predchádzajúcu sezónu hodnotíme veľmi pozitívne, vrátili sme titul naspäť do Prešova a aj v Európskom pohári sme išli pomerne ďaleko. Koniec vo štvrťfinále nás trochu mrzí, s Ferencvárosom sa dalo hrať. Mohlo to byť ešte lepšie pre Prešov i slovenskú hádzanú. Považania boli vo finále naozaj dobrý súper, výborne sa na nás pripravili.

Úprimne poviem, očakávali sme víťazstvo 3:0 na zápasy. Poriadne nám to súper sťažil, sme radi, že to napokon dopadlo takto. V budúcej sezóne máme stále najvyššie ambície. To znamená domáce double a uvidíme, v ktorej európskej súťaži skončíme. Ak to bude v Európskej lige, určite budeme chcieť postúpiť minimálne zo skupiny," prezradil generálny manažér Tatrana Marián Magdoško.