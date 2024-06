Zahrá si Prešov v Lige majstrov? Urobili sme všetko preto, hovorí generálny manažér

Hrací systém Ligy majstrov sa v ročníku 2024/25 sa nemení, pozostáva z dvoch skupín s ôsmimi účastníkmi. EHF ale rozšírila možnosti pre požiadanie o tzv. upgrade do vyššej súťaže, ktorý sa rozhodol využiť aj Prešov.

Do nového ročníka najprestížnejšej hádzanárskej súťaže v Európe sa prihlásilo celkovo 21 klubov. Deväť z nich už má istú miestenku v súťaži.

Táto možnosť tu predtým nebola a pre nás je to obrovská výzva," vysvetlil generálny manažér Marián Magdoško podľa oficiálnej stránky klubu.

Vďaka víťazstvu v domácej súťaži má garantovanú miestenku v Európskej lige, no vedenie Tatrana sa rozhodlo podať žiadosti o "prestup" do Ligy majstrov.

Ak by žiadosť Tatrana bola úspešná, bol by to pre klub obrovský úspech.

"Urobili sme všetko preto, aby sme splnili požiadavky EHF a počkáme si ako rozhodnú orgány EHF. Ak sa to nepodarí, v zásade sa nič nedeje.

Tatran by štartoval v Európskej lige. Ak dostaneme príležitosť reprezentovať v Lige majstrov, urobíme všetko preto, aby sme dôstojne reprezentovali nielen Prešov, ale aj celé Slovensko,“ dodal generálny manažér klubu.