V Prešove taký kvalitný výkon už dlho nevideli. Tatran zmaril Čechom sen o postupe už po štvrťhodine

Lovosice síce v Prešove prehrali o desať, no vôbec neboli nejakým odovzdaným protivníkom domácim. Ujali sa vedenia, viedli 3:2 a aj keď nehrali zle, na Tatran začali s pribúdajúcimi minútami strácať.

Naopak, tvrdili, že ani ten z hľadiska postupu do ďalšieho kola v súčasnej hádzanej veľa neznamená. Hodlali sa nastaviť tak, ako keby sa stretnutie v THA začínalo za rovnovážneho stavu.

Za predvedeným výkonom je výborná hra našej obrany, výborní boli brankári, no najmä Cvitkovič podal excelentný výkon. Nuž a v útoku sme dokázali streliť i tzv. ľahké góly. Skrátka, všetko nám to na ihrisku hralo dokopy.

„Na zápas sme sa ozaj veľmi dobre pripravili, nejaké sily ušetrili v stredajšom extraligovom stretnutí proti ŠKP Bratislava, v ktorom väčší priestor dostali mladší hráči. Pravda, tí i ďalší z lavičky sa napokon dostali do hry aj vo vydarenej pohárovej odvete.

„No, vychutnal som si chvíle na ihrisku a teraz si ich užívam v hľadisku vedno s fantastickými ľuďmi, ktorí doň prišli. A to, že som nedohral, v podstate príliš nemrzí. Chlapci to potiahli do samého konca vydarene i bezo mňa.

Lovosice boli ale nepoddajným súperom. Uhrať takýto jednoznačný postupový rezultát nebolo vôbec ľahké. My sme ale podľa mňa viac na ihrisku dreli. Vychádzalo nám na ňom takmer všetko.

Nekompromisná obrana a priestor, ktorý nám núkali hostia v obrannej zóne, sme dokonalo zúžitkovali. Popravde povedané, že vyhráme doma o desať, s tým sme veru nerátali. Je to však tu, ideme ďalej a počkáme si akého súpera nám určí žreb v treťom kole.“