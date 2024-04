Európska cesta snov ešte nie je na konci. Iuventa bude bojovať o titul

Odveta semifinále Európskeho pohára EHF

/prvý zápas 28:30, Iuventa postúpila do finále/

V nedeľňajšom odvetnom semifinálovom súboji remizovali na palubovke Benficy Lisabon 30:30 a súčte s dvojgólovým náskokom z prvého duelu (30:28) im to stačilo na postup. Vo finále sa stretnú so španielskym družstvom Elche Mustang.

LISABON. Hádzanárky Iuventy Michalovce postúpili do finále Európskeho pohára EHF.

Michalovčanky mali skvelý štart do odvety, keď sa v úvode zápasu dostali do náskoku 3:0. Na nádejný začiatok nadviazali aj v ďalších minútach prvého polčasu a do jeho polovice si viackrát vytvorili šesťgólový náskok (7:1, 8:2, 9:3).