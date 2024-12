Komplikácie pred zápasom s gigantom. Slovenkám bude chýbať výborná strelkyňa

Dvadsaťdvaročná ľaváčka sa zranila v úvode predchádzajúceho duelu so Slovinkami (24:37), napriek veľkej bolesti zápas dohrala do konca. Na druhý deň ráno však nasledovala návšteva lekára.

INNSBRUCK. Slovenské hádzanárky nastúpia na záverečný súboj v E-skupine ME v Innsbrucku proti Nórkam (v pondelok o 20.30 h) bez Barbory Lanczovej.

"Bola som veľmi blízko protihráčkam a v momente, keď som vyskočila, sotili ma. Chcela som si zmierniť tvrdý dopad na chrbát, tak som si podložila pod seba ruku. Prepol sa mi lakeť a bolelo to. Nevedela som už hrať na 100 percent, no dobojovala som to," vrátila sa k nešťastnému momentu úderná spojka, ktorá má roztrhnutý úpon ľavej ruky.