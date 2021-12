Kukučka čaká na legionárov z Nemecka, Urbana trápi zranenie

Zranenia trápia až troch hráčov

Slováci už absolvovali prvý z ôsmich tréningov naplánovaných na sústredenie trvajúce do štvrtka 30. decembra. Kouč SR nemohol využiť všetkých hráčov.

"Lukáš Urban pauzoval pre problémy so šľachou na chodidle. Ešte by potreboval týždeň pokoj, dnes skúšal klusať. V jeho prípade uvidíme, ako sa to bude vyvíjať deň po dni. Chcel by som, aby v závere sústredenia zaberal naplno, prípadne potom by bola ešte posledná šanca 3. januára.