Prvý trénerský titul pre Antla. Kubánec Hernandez sa s Tatranom lúčil gólmi

PREŠOV. Hádzanári Tatrana Prešov aj v sezóne 2021/2022 potvrdili svoju suverenitu v domácej súťaži a opäť v nej triumfovali bez jedinej prehry.

Prvý trénerský titul pre Antla

Suverénne zvládli aj finálovú sériu s HK Košice, no podľa trénera Radoslava Antla nie je zbieranie domácich prvenstiev samozrejmosť.

"Mnoho ľudí to tak vníma, ale vždy si to treba poctivo ´odmakať´. Nie je to ľahké," poznamenal kormidelník, ktorý počas práve skončenej sezóny nahradil Chorváta Slavka Golužu.

Ani zmena trénera nič nezmenila na prešovskej hegemónii v slovenskej extralige. Tatran v nej kraľuje nepretržite od roku 2007, pričom za uplynulé dve sezóny neprehral ani jeden extraligový zápas.