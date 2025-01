Slovákov čaká medzinárodný turnaj v Španielsku. Necítime tlak, vraví tréner

"Verím, že to bude pre nich skvelá skúsenosť. Je náročné zapracovávať do tímu nových hráčov počas kvalifikačného týždňa, kde hráte dva dôležité zápasy a ešte sa presúvate z domácej palubovky k súperovi. Teraz je na to čas.

Na turnaji síce nemáme vôbec ľahkých súperov, no nenaháňame body a nie je tu taký tlak. Som rád, že sú s nami,“ povedal hlavný tréner slovenského tímu Fernando Gurich pre portál slovakhandball.sk.

Januárový reprezentačný zraz ovplyvnilo viacero zranení. V Španielsku by určite bol Tomáš Smetánka.

"Zranil sa na poslednú chvíľu, keď už bola nominácia hotová. Hoci to nie je až také vážne, rozhodli sme sa uprednostniť rekonvalescenciu pred ďalšiu záťažou členka. Určite sa k reprezentácii pripojí, keď bude 100-percentne v poriadku," uviedol kouč Slovákov.