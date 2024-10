Prešov súpera nezaskočil a krok držal iba v úvode. Akoby sme prestali hrať, hovorí tréner

Potom prevzal iniciatívu súper, ktorý si presvedčivým výkonom do konca prvého polčasu vypracoval základ víťazstva 39:30 .

PREŠOV. Hádzanári Tatrana Prešov sa proti švajčiarskemu majstrovi Kadetten Schaffhausen hotovali získať prvé body v C-skupine Európskej ligy EHF, no krok s favoritom držali iba prvých 15 minút.

Prešovčania sa v úvode viackrát dostali do tesného náskoku a pokračovali v tom aj po vyrovnaní hostí na 4:4 a 5:5. Gól Monteira v 16. minúte na 10:9 bol napokon posledný, ktorý znamenal náskok Tatrana.

V druhom polčase to súper odohral s rutinou a myslím si, že napokon zvíťazilo lepšie mužstvo. V Európe nie sú ľahkí súperi," pripomenul Djurkovič.

"Do zápasu sme nastúpili so správnou energiou. Mysleli sme si, že môžeme odohrať vyrovnaný zápas, ale po prvých 15 minútach prišli situácie, z ktorých Schaffhausen strieľal ľahké góly, po ktorých naša obrana zostala rozbitá.

Ten do konca prvého polčasu ešte upravil na 23:14, čo sa v druhom dejstve ukázalo ako priveľké sústo pre Tatran.

Prešovu k prvým bodom v C-skupine nepomohli ani dvaja deväťgóloví strelci - Jorge Filipe Silva Da Fernandes Monteiro a Igor Karlov.

"Nezačali sme zle. Prvých 15 minút sme hrali so súperom vyrovnanú partiu, no potom sme zrazu akoby prestali hrať. Iba sme dostávali góly z protiútokov či do prázdnej brány.

Bolo tam množstvo technických chýb, za ktoré nás trestali gólmi. Dostať ich za polčas 23 je príliš veľa.

V šatni sme sa snažili vyriešiť problémy a chceli sme ísť gól po góle za lepším výsledkom.

Podarilo sa nám znížiť na rozdiel šiestich gólov, ale treba uznať, že hostia boli lepší," poznamenal Karlov.