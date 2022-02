Bral ohľad na manželku. Slovenská opora bude chytať vo Švajčiarsku

BRATISLAVA. Brankár slovenskej reprezentácie hádzanárov Marián Žernovič zmení od budúcej sezóny pôsobisko.

Z budapeštianskeho Ferencvárosu sa presunie SV St. Otmar St. Gallen. Tridsaťročný brankár sa s účastníkom najvyššej švajčiarskej súťaže dohodol na dvojročnom kontrakte.

"Koniec v FTC bolo rozhodnutie zo strany klubu. Príde nový tréner, ktorý počíta s iným brankárom, takže už nebol záujem o predĺženie zmluvy.

Na jednej strane mi je to ľúto, ale na druhej strane som už aj ja trochu cítil v istých aspektoch, že zmena je potrebná. Nebral som to teda tragicky. Bolo to päť krásnych rokov a teším sa na novú výzvu," povedal Žernovič pre slovakhandball.sk.