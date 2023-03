Slováci zabojujú o postup na ME 2024. Pôjdeme za víťazstvom, hovorí Straňovský

BRATISLAVA. Slovenskí reprezentanti v hádzanej musia v nedeľňajšom odvetnom zápase druhej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka zdolať v Hlohovci Fínov aspoň rozdielom troch gólov, aby mali šancu postúpiť z 3. miesta v 2. kvalifikačnej skupine. Duel sa začína o 16.00 h.

Stále sa môžu prebojovať na ME 2024, keďže okrem prvých dvoch tímov z každej z ôsmich skupín postúpia aj najlepšie štyri z tretích miest.

Slovenský tím v prvom dueli nezachránil ani brankár Marián Žernovič. "V druhom polčase sa nám to rozpadlo. Na našej strane sa striedali priemerné výkony s podpriemernými. To, žiaľ, nestačí na súpera ako sú Fíni.

"Je to tvrdá facka. Každý z nás očakával, že Fínsko zdoláme. Pre nás však žiadny súper nie je ľahký. Nemalo by sa nám stávať, aby nám dvaja hráči dali takmer 15 gólov.

Fíni boli pred štvrtkovým zápasom tiež bez bodu, ale využili chyby Slovákov a dostali sa pred nich v tabuľke s dvomi bodmi. Na čele sú zatiaľ nezdolaní Srbi so šiestimi bodmi, druhí Nóri majú na konte štyri body.

Potom budeme môcť prechádzať rýchlo do útoku i celkovo hrať s väčším pokojom," uviedol tréner Gurich pred odvetou, citoval ho oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Slovákov mrzí prehra vo Vantaa o to viac, že v polčase viedli 13:11 a neskôr 15:13. V druhej časti hry však inkasovali 19 gólov.

V ostatných vystúpeniach sme ukazovali lepšie výkony a myslím si, že hociktorý z nich by stačil na Fínov. O to viac nás mrzí, že to dopadlo inak. V odvete nemôžeme robiť lacné chyby. Dúfam, že nič horšie ako vo Vantaa sa nám už nemôže stať.

Už nemáme na výber. Musíme ukázať, že to bola náhoda a zahrať lepšie vo všetkých smeroch," skonštatoval 31-ročný hráč švajčiarskeho St. Gallenu.