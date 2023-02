Čupryna v izbe mrzol, v Bratislave čaroval Brazílčan. Prešov mal náročný program

SKOPJE, BRATISLAVA, PREŠOV. Slovenský hádzanársky šampión má za sebou tisícky nalietaných kilometrov a stovky najazdených klubovým autobusom za súpermi v troch súťažiach v troch rôznych krajinách.

Tatran Prešov siedmeho februára hral zápas Európskej ligy EHF na pôde Benficy Lisabon, ktorej podľahol 28:35.

Z Portugalska sa vrátila do Prešova krátko po polnoci deviateho februára. V podstate len „na otočku“, pretože zhruba o dve hodiny už cestovalo na košické letisko odkiaľ zamierila do dejiska stretnutia so severomacedónskym majstrom Vardarom 1961 Skopje.