Iuventa sa opäť teší z výhry. Vo finále pohára zdolala Dunajskú Stredu

Peter Kostka, tréner Iuventy Michalovce: "Po jasnom náskoku z prvého dejstva sme si to zdramatizovali, keď sme nedokázali ubrániť protismernú kľučku. Nevedeli sme sa už dostať do tempa. Mali sme však dostatočný náskok a vďaka dostatku skúseností sme si víťazstvo postrážili. Som za to rád a zároveň som hrdý na naše družstvo."

Silvia Priklerová, asistentka trénera Dunajskej Stredy: "Dá sa povedať, že toto finále sme si prehrali už v prvom polčase. Takto sa nehrá zápas o pohárovú trofej, z našej strany to bol v prvom dejstve odovzdaný výkon. Hrali sme veľmi odovzdane, ako keby sme ani neboli na palubovke. Po zmene strán sme chceli výsledok skorigovať. Náš výkon sme v druhom polčase vystupňovali. Zlepšili sme sa, ale vzhľadom na výrazný rozdiel to už nestačilo na obrat."