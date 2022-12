Mizéria v Európskej lige pokračuje, Prešov premárnil sľubný náskok

/zdroj: tatranpresov.sk/

Marek Gernát, tréner Tatrana Prešov: "V prvom polčase sme hrali veľmi dobre. Vychádzali nám kombinácie, vedeli sme čítať ich kombinácie, obsadzovali sme pivota a súper sa ťažko presadzoval. Škoda minimálne šiestich zahodených šancí zo šiestich metrov.

To ma veľmi mrzí, lebo si dovolím tvrdiť, že keby sme vyhrávali o 7-8 gólov, bolo by po zápase. Takto sme stále nechávali domácich v tom, že ten rozdiel nie je veľký. Oni to využili hneď v prvom útoku a už boli na koni. My sme sa dostali postupne do kŕča a nevedeli sme sa z toho dostať von.

Vyskúšali sme snáď všetky varianty. Obrana nám nefungovala, prehrávali sme osobné súboje s pivotom a súboje jeden na jedného. Fyzicky sme nezvládli v obrane druhý polčas. Podali sme v ňom zlý výkon a rozpadol sa nám systém. Dovolím si tvrdiť, že to rozhodlo.“

Oliver Rábek, kapitán Tatrana Prešov: "Mali sme dobrý prvý polčas. Fungovala nám obrana aj útok a hoci sme mali nejaké zahodené šance, vedeli sme to ustáť. Škoda poslednej minúty, tam sme to nezvládli. Mohli sme to udržať o štyri-päť gólov, ale polčas sme zvládli "plus tri."

Druhý polčas sme začali nervózne. Nevedeli sme komunikovať. Každý lietal doľava – doprava, mali sme deravú obranu. Strieľali nám zo spojky aj z pivota a s tým sme mali veľké problémy.

Prestali sme hrať kombinačne a začali strieľať s nepripravených pozícií po piatich sekundách. Ja osobne som veľmi chcel vyhrať tento zápas, pretože na Veszprém sme mali. Zápas sme ale prehrali, čo ma mrzí."