V ďalšom kole chcú kvalitnejšieho súpera. Michalovce suverénne vyhrali

Ján Beňadik, tréner Michaloviec: "Dnes bolo ťažšie motivovať hráčky ako v sobotu. Zvládli sme to, všetci sú zdraví, zaistili sme si postup, takže spokojnosť. V takýchto zápasoch je dôležité kontrolovať tempo hry.

My sme sa v zápase začali trochu prispôsobovať súperovi, museli sme si to trochu vydiskutovať a potom sme výkon zlepšili. Veríme, že v ďalšom kole nás čaká kvalitnejší súper. Chceli by sme za súpera niekoho mimo MOL ligy."