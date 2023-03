Nekorunovaná ruská cárovná jazdí tajným vlakom do vily, ktorú jej postavil Putin

BRATISLAVA. Fanúšikovia ju milovali. Tešila sa veľkej obľube. Má desiatky úspechov a titulov. Svetovou hviezdou bola od šestnástich rokov.

„Keď vystupovala, bolo to akoby sa vznášala. Ako vtáci, ktorí lietajú vysoko. Priam sa zdá, že to musí byť nebezpečné. Lenže pre ňu to nebolo nič,“ hovorí trénerka Irina Vinerová-Usmanovová.

Alina Kabajevová bola svetovou hviezdou modernej gymnastiky. Získala všetky trofeje, ktoré mohla. Len majsterkou sveta bola deväťkrát.

Napriek úspešnej športovej kariére, a neskôr aj politickej, sa z verejného života postupne stiahla. Na verejnosti sa objavuje minimálne.