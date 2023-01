Gól číslo 9: Lišiacke kúsky Weissa či Kroosa? Aj on skóroval priamo z rohu

ZÁMUTOV. Hoci konkurencia bola obrovská, miesto v najlepšej desiatke mu neušlo. A plným právom. O Gól roka 2022 sa uchádza aj parádny zásah Patrika Ihnáta z FK Tatran Zámutov, ktorý v októbrovom šlágri VI. ligy Vihorlatsko-dukelskej VsFZ proti Kamenici nad Cirochou (3:1) skóroval priamo z rohového kopu. Loptu poslal do šestnástky tak razantne a presne, že skončila vo vzdialenejšej šibenici hosťujúcej brány.

Najkrajší? Asi áno. Určite „Veľmi ma to potešilo a prekvapilo, nečakal som to. Som šťastný a vážim si to,“ netají Ihnát, ktorý sa o prieniku do finálovej desiatky dozvedel od nás.

Vyvrcholenie ankety si nenechá ujsť, ale berie to s nadhľadom. „Až tak to neprežívam, nerobím si veľké nádeje. Nečakal som takú odozvu, aká sa strhla. Už miesto v top desiatke je pekné, nie každému sa to podarí,“ skonštatoval. Pri otázke, či ide o jeho najkrajší gól v doterajšej kariére, sa na chvíľu zamyslel. VIDEO: Gól Patrika Ihnáta proti Kamenici nad Cirochou

„Asi áno. Dal som už veľa gólov z priamych kopov, z rohu som sa presadil aj predtým. To sa málokomu podarí a ja som už takto dal tri alebo štyri góly. Tento bol nielen pekný, ale aj dôležitý,“ vravel. „Išlo o súboj prvého s druhým, bol to napínavý zápas, v ktorom sme prehrávali. Tento moment nás vrátil do hry a nakoniec sme výsledok otočili. A keď sa teraz dostal v ankete do finále, tak sa určite stane mojim najkrajším gólom,“ mal už v tom jasno.

Center zapadol ideálne do brány Patrik Ihnát aj s odstupom času potvrdil, že nešiel vyslovene za gólom. Jeho zámerom v danej situácii bolo centrovať pred bránu. „Chcel som to dať na zadnú žrď, so smerom na bránu. Máme v tíme dostatok vysokých hráčov a viacero gólov sme dali zo štandardiek. Ak to dobre kopnete a máte troch-štyroch vyšších hráčov, ktorí vedia, kam sa postaviť, tak na tejto úrovni je dosť veľká šanca, že dáte gól,“ hovorí 29-ročný odchovanec Vranova nad Topľou.

„Na to som sa spoliehal aj pri tejto situácii. Jeden zo spoluhráčov chodí na zadnú žrď, bol tam aj v tomto prípade, ale lopta šlo trochu vyššie a zapadla do brány,“ opísal svoju výstavnú trefu. Futbaloví priaznivci majú v živej pamäti husársky kúsok Vladimíra Weissa ml., ktorý gólom priamo z rohu zabezpečil Slovanu Bratislava v úvode sezóny postup v predkole Ligy majstrov. Ihnát netají, že inšpiráciu čerpá aj vo vrcholovom futbale. „Aj Toni Kroos z Realu Madrid dal v španielskom Superpohári pekný gól z rohu Valencii. Jasné, snažím si niečo zobrať aj z veľkého futbalu. To isté platí v prípade hráčov zo slovenskej ligy. Netrénujeme síce vrcholovo, ale rád sa o niečo také pokúsim,“ netají šikovný stredný záložník.