Gól roka 7: Nechýbalo veľa a vôbec by nehral. Je to náplasť za všetky útrapy

BUDKOVCE. Jeho vášeň pre futbal je obdivuhodná. V pravom kolene mu chýba predný skrížený väz, v ľavom mu robili plastiku.

„Som rád, že hrám, aj keď lekári mi to neodporúčajú. Nie je to už mojej strany nič extra, beriem to ako koníček,“ priznal Ľubomír Hlivák, hráč štvrtoligistu OŠK Budkovce.

Skúsený 32-ročný futbalista môže dosiahnuť významný míľnik svojej kariéry. Jeho parádna strela do vinkla ašpiruje na ocenenie Gól roka.