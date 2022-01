Slováci hrajú životný zápas na ME. Poliakov chcú zdolať tímovým duchom

Teraz však stoja pred veľkou výzvou. V utorok večer odohrajú proti kvalitatívne vyrovnanejšiemu súperovi z Poľska kľúčový duel z pohľadu postupu do štvrťfinále.

AMSTERDAM. Slovenskí futsalisti majú to najťažšie za sebou. Historicky prvý zápas na ME vo futsale proti Rusku síce nezvládli výsledkovo (1:7), ale herne istý čas dokázali držať krok s absolútnym favoritom skupiny.

Ale nebojím sa, že by sme to nezvládli. Ideme si po tri body," povedal pred zápasom slovenský reprezentant Patrik Zaťovič.

"Z chýb, ktoré sme spravili v zápase proti Rusku - a bolo ich dosť - sa každý z nás už poučil. Je to za nami, sústredíme sa iba na utorňajší zápas a na zisk troch bodov," dodal Zaťovič.

"Na Poliakov by mala platiť naša rýchlosť, v pohyblivosti máme navrch. A hlavne tímový duch, ten máme naozaj silný. Tým ich porazíme," myslí si 24-násobný reprezentant, ktorý strelil v najcennejšom drese šesť gólov.

Zbytočný tlak si však nepripúšťa tréner Slovenska Marián Berky. Tvrdí, že Slovensko by mohlo byť v hre aj v prípade tesnej prehry: "Ak vyhráme čo i len s Chorvátmi, môžeme postúpiť, ak Rusi vyhrajú všetky zápasy v skupine."

V prípade, ak by Rusi podľa očakávania získali deväť bodov a ostatné tímy po tri, o druhom postupujúcom by rozhodla minitabuľka. Poliaci sa v prvom zápase dokázali tvrdosťou a agresivitou vyrovnať favorizovaným Chorvátom, no zápas prehrali o dva góly (1:3).

"Poliaci v ňom veľmi dobre bránili, defenzívu mali postavenú vysoko a boli mimoriadne agresívni, čo nečakali ani Chorváti. Ich súboj mohol pokojne skončiť aj remízou," vraví Berky.

Tréner Slovenska však má recept na súpera, ktorý produkuje fyzicky náročný futsal. "Musíme hrať inteligentne. Byť tvrdí, ale nepúšťať sa zbytočne do súbojov. Nehrať privysoko, ale zvládať brejkové situácie," doplnil.

Zápas Slovenska s Poľskom sa odohrá v amsterdamskom Ziggo Dome v utorok 25. januára o 20:30 SEČ.

Tabuľka