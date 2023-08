Jeden tím musí bývať na zámku. V Lučenci odohrajú skupinu Ligy majstrov

Od 23. do 26. augusta sa v lučeneckej Aréne predstavia okrem domácich tri kluby - FC Cosmos Tallin z Estónska, FC Encamp z Andorry a PYF Saltires zo Škótska.

Mimel Lučenec bude znovu hostiť jednu skupinu Ligy majstrov, do Novohradu prídu ďalšie tri európske tímy.

Trénera nepríjemne prekvapilo, že Lučenec musí najskôr bojovať v predkole prestížnej súťaže.

“Bolo pre nás šokujúce, keď sme videli UEFA rankingové nasadenie so všetkými tímami. Na druhej strane nás teší, že sme opäť dostali dôveru ako organizátori. Svedčí to o tom, že to robíme dobre,” spomenul vo vyjadrení na klubovej stránke.