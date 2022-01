Rusko treba hodiť za hlavu. Zaujíma nás iba Poľsko, vraví Oberman

AMSTERDAM. Tvrdá lekcia od ruského favorita môže futsalistom Slovenska na EURO 2022 v Holandsku aj prospieť. Debakel 1:7 v historickej premiére na turnaji podobného rangu je síce nepríjemný, ale pomôže hráčom otvoriť oči. Program, výsledky a tabuľka - Slovensko na ME vo futsale 2022 V hre zverencov trénera Mariána Berkyho boli však aj dobré veci, napríklad výkon v prvom polčase podporený agresívnou defenzívou či vytvorenie si viacerých nádejných šancí v oboch polčasoch. Na tom sa dá stavať do dôležitejších nadchádzajúcich duelov s Poľskom a Chorvátskom.

Oberman: T urnaj sa neskončil O výborný úvod duelu sa pričinili brankár Richard Oberman a strelec historicky prvého gólu Slovenska na veľkom podujatí, kapitán Peter Kozár.

Viacero výborných zákrokov hneď v prvých minútach predviedol Oberman, v druhom polčase však išiel spolu so spoluhráčmi aj jeho výkon dolu. "Nehodnotí sa to ľahko. Na to, ako sme obstáli v prvom polčase, sa nám to v druhom vymklo spod kontroly. Rusi nás zatlačili a dávali nám góly. Nič sa nedeje, turnaj sa neskončil. Odrazový mostík je zápas s Poľskom, už nás zaujíma iba tento súper," povedal po debute na ME brankár Košíc, ktorý sa na nedostatok práce nesťažoval.

"Bolo čo robiť. Prvý polčas bol fajn, strely pribúdali, sebavedomie tam bolo. Ale v druhom polčase od stavu 1:4 už celé mužstvo akosi rezignovalo a už sa to s nami viezlo. Rusi si robili, čo chceli. Proti Poliakom musíme byť koncentrovaní celých 40 minút, nielen prvých 10 ako s Rusmi," dodal. Strelec Kozár: N ič to neriešilo Kapitán Kozár otvoril skóre už v 3. minúte strelou k vzdialenejšej tyčke. "Bola tam radosť, šťastie, ale vedel som, že je to iba začiatok zápasu a nič to neriešilo. Chcelo to ešte udržať čo najlepší výsledok a počkať si na podobné brejky ako pri mojom góle.

To sa nám, bohužiaľ, nepodarilo. Radosť z gólu mám, ale to je asi tak všetko," vyjadril sa po stretnutí hráč českej Plzne. "Za to úsilie počas dlhých rokov som mu to prial. Ako pravý kapitán strelil prvý gól Slovenska na šampionáte," doprial zverencovi kouč Berky. Ševčík: Nedal som gól a to ma mrzí Dobrým výkonom sa prezentoval najmladší hráč slovenského výberu Matúš Ševčík.

Už do prvého striedania naskočil skvele, neskôr zachránil sklzom takmer istý gól po strele Edera Limu, na druhej strane poľahky zobral loptu Robinhovi, ale v šanci nakoniec brankára Rusov Putilova neprekonal: "Snažil som sa využiť pri tých momentoch moje silné stránky, že mám dlhé nohy. Bohužiaľ, nedal som gól a to ma mrzí. V tréningu to vyhodnocujem úplne inak. Teraz som si to chcel hodiť pod nohu, čo nevyšlo," uviedol futsalista Slavie Praha, ktorý priznal aj predzápasovú nervozitu.