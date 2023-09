Futbal mu ako hráčovi nechýba. Hamšík má v Calzonovom tíme novú funkciu: Som pripravený robiť všetko

Poznám ich, boli to ešte nedávno moji spoluhráči. Poznám aj prácu trénera Calzonu, akým štýlom sa chce prezentovať. Budú to pre mňa obrovské skúsenosti," povedal Hamšík.

"Som tu, aby som pomohol tímu. Už to nebude na ihrisku, ale komunikáciou mimo neho. Viem aj po taliansky, viem si zavolať hráčov a lepšie im odovzdať informácie.

Po skončení hráčskej kariéry sa začína zžívať s pozíciou tímového manažéra reprezentácie. Na starosti bude mať najmä komunikáciu s hráčmi a trénerom Francescom Calzonom, v rámci ktorej by mal zúročiť svoje bohaté skúsenosti.

Bývalý reprezentačný kapitán si na novú prácu začína zvykať a priznal, že futbal mu ako hráčovi nechýba.

"Som pripravený robiť všetko. Už som sa zapojil aj do videoanalýz a musím povedať, že je to pre mňa obrovská škola. Som za to rád, ďakujem prezidentovi zväzu aj trénerovi za túto možnosť. Som rád, že môžem podať pomocnú ruku a v realizačnom tíme tak budú o dve oči a uši viac," dodal Hamšík.