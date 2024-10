Najlepší Slovák zachránil istý gól. Tupta porušil nepísané pravidlo a skóroval aj Sauer

BRATISLAVA. Adam Zreľák po dva a pol mesiaci skóroval v poľskej Ekstraklase, no jeho Katovice prehrali na pôde Legie Varšava jednoznačne 1:4.

Okrem nich skóroval spomedzi slovenských futbalistov v zahraničí počas uplynulého víkendu už len Ľubomír Tupta, ktorý sa na rozdiel od Zreľáka so Sauerom dostal aj do top 5 hodnotenia portálu SofaScore.

"Teraz mi to celkom padá. Na penaltu som si veril, takže hneď som si zobral loptu," povedal Tupta v rozhovore pre O2TV Sport.

Jeho gólový moment prišiel v závere prvého polčasu, keď sa neriadil nepísaným pravidlom, že faulovaný hráč by nemal ísť kopať pokutový kop.

Útočník Slovana Liberec bol pri výhre 4:0 veľmi aktívny. Za 67 minút sa dostal do štyroch zakončení a tiež mal 85-percentnú úspešnosť prihrávok.

Brankára Milana Heču skúsene poslal na opačnú stranu a zvýšil náskok domácich na 3:0. Tesne pred zahraním penalty si pri rozbehu drobne poskočil, čím je známy najmä Jorginho z jeho pôsobenia v FC Chelsea.

"Trénujem si to každý deň, keď je na to čas. Verím, že to budem stále premieňať a pomáhať tímu," doplnil 26-ročný futbalista.

Tupta bol tiež súčasťou zatiaľ poslednej nominácie trénera Slovenska Francesca Calzonu v Lige národov. Hoci odohral iba necelých desať minút, v Azerbajdžane si pripísal asistenciu na gól Dávida Ďuriša.

Výborné štatistiky hráčov Karvinej

V známkovaní SofaScore dominujú Slováci pôsobiaci v Česku. Dvojnásobné zastúpenie má Karviná, ktorá v predošlej sezóne musela bojovať o záchranu.