Ukázal, že futbal sa hrá aj hlavou. Legendárny Zidane slávi jubileum

Zidaneov príbeh rozpráva aj o tom, že futbal sa nehrá len nohami, ale aj hlavou. Tá jeho zohrala v dejinách futbalu hlavnú úlohu minimálne dvakrát. A to nie na bezvýznamnom fóre, ale vo finálových zápasoch majstrovstiev sveta.

V nadstavenom čase udrel hlavou do hrude talianskeho obrancu Marca Materazziho, za čo dostal červenú kartu.

S futbalom začal ako osemročný v rodnom meste v klube US Saint-Henri. Po juniorskom kempe, ktorý bol prípravou talentových mladých hráčov pre francúzske profesionálne kluby, sa ako 16-ročný upísal tímu AS Cannes. V roku 1992 už prestúpil do prvoligového Girondins Bordeaux, kde strávil štyri sezóny.

Ako hráč tohto klubu v roku 1996 debutoval aj vo francúzskej reprezentácii a hral na majstrovstvách Európy, na ktorých francúzsky výber skončil tretí, keď v semifinálovom rozstrele z 11 m podľahol reprezentácii Česka.

Po ME prestúpil do Juventusu Turín, kde sa stal kľúčovým hráčom. Za päť rokov pôsobenia v "starej dáme" získal dvakrát (1997, 1998) taliansky titul a dvakrát hral vo finále Ligy majstrov (1997, 1998). Ako hráč Juventusu sa stal oporou francúzskej reprezentácie, s ktorou v roku 1998 získal titul majstra sveta. V tom istom roku dostal Zlatú loptu.

V roku 2001 prestúpil z Juventusu za vtedy astronomickú sumu 64,45 miliónov amerických dolárov do Realu Madrid.