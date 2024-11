Žilina sa pridala do vybranej spoločnosti. Trnave uštedrila prehru mladá reprezentačná dvojka

Michal Ščasný, tréner MŠK Žilina: "Do zápasu sme chceli vstúpiť intenzívne a agresívne, čo sa nám okrem prvých dvoch minút podarilo. Verím, že sme v mrazivom počasí potešili fanúšikov, chcem poďakovať tým našim a aj tým trnavským. Som rád, že sme ťažký zápas proti kvalitnému súperovi zvládli, podržal nás dnes Belko, ale snímam klobúk pred všetkými našimi hráčmi. Získali sme tri cenné body a ideme ďalej."

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "My sme si pokazili prvý polčas, zvlášť po nepremenenej obrovskej šanci v úvode, chceli sme sa priblížiť v dôležitom zápase k druhému miestu, čo nám nevyšlo. Chceli sme hrať ofenzívne, s vysokým pressingom, ale kopili sme chyby. Futbal bol zaujímavý, behavý, ale mali sme dnes problém v strede obrany, kde sme nestíhali Bileho a to bolo kľúčové. Domáci si to v druhom polčase kontrolovali, my sme v závere striedali dvoch stopérov, aby sme ich dostali do zápasového rytmu."