Špekulácie sa potvrdili. Michalovce predstavili nového trénera

Michalovciam patrí v Niké lige po 7. kole posledné 12. miesto, keď získali jediný bod, pričom v šiestich stretnutiach za sebou prehrali.

Struhár naposledy viedol Ružomberok, s ktorým v sezóne 2021/22 v najvyššej súťaži obsadil druhú priečku.

"Boli to veľmi rýchle a korektné rokovania. Som rád, že sme stihli dať dokopy realizačný tím. Presvedčilo ma to, že som tu videl tím, ktorý by sa mal pohybovať v tabuľke inde, ako je aktuálne. Hráčsky potenciál je tu dobrý.