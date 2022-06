Senzácia v Lige národov. Angličanov po debakli vypískali, Maďari vedú skupinu favoritov

Maďari vedú skupinu so 7 bodmi o bod pred Nemcami, ktorí si na štvrtý pokus pripísali prvé víťazstvo, keď zdolali doma Talianov 5:2. Angličania sú iba s dvoma bodmi na chvoste.

"Bol to šokujúci výkon. Hráči pristúpili k zápasu veľmi zle. Chápem frustráciu fanúšikov. Vie Gareth Southgate (tréner Angličanov), čo robí? Samozrejme, priviedol tím do finále majstrovstiev Európy, ale to bolo strašné," vravel bývalý anglický stredopoliar Joe Cole pre televíziu Channel 4.